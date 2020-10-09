Курс доллара вновь упал. Наличные курсы валют

В пятницу, 9 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,85 коп и составляет 28,106 грн. Курс продажи упал на 7,55 коп – до 28,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,26 грн, максимальный – 28,58 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,6 коп и составляет 32,859 грн. Средний курс продажи упал на 9,1 коп и составляет 33,393 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,55 грн, максимальный – 33,05 грн. Для продажи минимальный курс – 33,2 грн, максимальный – 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,32 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,765 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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