Курс евро опустился ниже 40 грн. Официальный курс валют
16.08.2023, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 августа курс гривни по отношению к евро вырос на 4 копейки. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
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