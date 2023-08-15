Правительство выделило более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей в двух областях

Правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд гривень на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства.

"По запросу Харьковской и Черниговской ОВА направляем 911,5 млн для Харьковской области и более 363 млн грн для Черниговской области на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений", – отметил глава правительства.

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Заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации.