Уряд виділив понад 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів у двох областях
15.08.2023, 16:35
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)
Уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.
"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", – зазначив очільник уряду.
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Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.
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