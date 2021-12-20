Курс евро растет, доллар стабилен. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 20 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,30, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,27, максимальные – 27,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,29, максимальные – 27,31.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7063/30,7288, к закрытию котировки составили 30,8236/30,8435.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3672/0,3676, к закрытию котировки составили 0,3673/0,3680.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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