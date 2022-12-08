Курс евро растет. Курс валют НБУ
08.12.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 4 копейки. Относительно доллара национальная валюта держится на том же уровне.
- Ощадбанк отсудил у России $1,1 млрд за крымские активы – Минюст
- Евросоюз впервые опередил США по объему переданной и обещанной помощи Украине
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии