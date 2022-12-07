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Разбор | Украинцы смогут списать кредиты за уничтоженное жилье и авто. Как это будет работать

Цей матеріал також доступний українською
Украинцы смогут списать кредиты за уничтоженное жилье и авто. Как это будет работать - Фото
списання кредитів за знищене внаслідок війни майно
07.12.2022, 18:30

Власти хотят снять с украинцев груз кредитов на жилье или авто, пострадавшие во время войны. Парламент принял соответствующий закон. Что в нем

1 декабря Верховная Рада приняла законопроект №7441-1, предусматривающий списание долга по кредитам на автомобили и жилую недвижимость, поврежденные или уничтоженные в результате вторжения РФ, или же заморозку такого кредита.

"Наибольший материальный ущерб российская агрессия нанесла лицам, которые приобрели транспортные средства и/или недвижимость в кредит, но такое имущество было уничтожено", – говорится в пояснительной записке.

Законом этот документ станет после подписи президента. В течение месяца после этого правительство подготовит окончательный порядок списания кредитов, но уже можно понять, кто и на какую компенсацию может рассчитывать. Об этом – в материале LIGA.net.

Какие есть условия 

Под действие закона подпадают квартира, дом (жилая недвижимость) и автомобиль, приобретенные на условиях отсрочки/рассрочки платежей или же приобретенные в кредит.

Речь идет как о повреждении (если оно подлежит ремонту или реконструкции) такого имущества, так и об уничтожении (когда отремонтировать уже нельзя).

Подпадают под действие закона кредиты на имущество, расположенное на временно оккупированной территории или в районе боевых действий, во временной оккупации, в окружении (этот статус определяет и обновляет Кабмин).

"Также нововведения будут касаться должников, получивших потребительский кредит для нужд реконструкции или строительства такого недвижимого имущества", – добавляет в комментарии LIGA.net Сурен Авакян, юрист компании Juscutum.

Когда списать кредит, а когда дать отсрочку 

Списать долги по кредиту на жилье можно будет, если оно уничтожено в результате войны. Но есть еще два условия:

  • по состоянию на 23 февраля 2022 г. это жилье было единственным местом проживания семьи заемщика;
  • по состоянию на 23 февраля у заемщика не было задолженности по кредиту.

Речь идет как о кредитах на покупку жилья, так и о кредитах, взятых для реконструкции или строительства жилья.

В случае с автомобилями списать задолженность можно только в случае уничтожения имущества. И также есть два условия:

  • по состоянию на 23 февраля 2022 года этот автомобиль был единственным в семье заемщика;
  • на 23 февраля задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней.

В других случаях речь идет не о списании (прощении) кредита, а о приостановлении выплаты кредита. Такая отсрочка будет действовать до момента получения заемщиком компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество. Получение такой компенсации будет регулироваться другими законами.

Куда обращаться 

В законе указано, что для списания/отсрочки кредита владелец пострадавшего имущества должен обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении выплат. Ее нужно подписать собственноручно или с использованием квалифицированной электронной подписи.

Подать такую заявку можно во время военного положения и еще 3 месяца после него.

Вместе с заявлением потребуются документы, подтверждающие факт уничтожения или повреждения имущества. Однако конкретного перечня в законопроекте нет.

По словам одного из авторов закона, нардепа Даниила Гетманцева, с которым поговорила LIGA.net, в течение 30 дней Кабмин должен утвердить процедуру, в том числе и необходимые "подтверждающие документы".

Юрист Сурен Авакян предполагает, что такими документами могут быть выписка из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии или соответствующее экспертное заключение.

В пресс-службе Sense Bank (бывший Альфа-банк) заявили LIGA.net, что также ожидают от Кабмина конкретный перечень документов, но в то же время указали на возможные сложности.

"Если для недвижимости еще возможно сделать объективную и удобную процедуру списания, то в отношении авто пока сложно представить прозрачную процедуру определения уничтоженного авто именно в результате вооруженной агрессии РФ (это может быть угон, продажа без перерегистрации, мошенничество и т.п.)", — говорится в ответе.

Связанный законопроект

В Укрэксимбанке в ответ на запрос LIGA.net заявили о необходимости определить процедуру компенсации банкам тех убытков, которые они будут иметь из-за списания кредитов.

"Именно поэтому Укрэксимбанк вместе с банковским сообществом и Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ) принимает участие в разработке и обсуждении проекта закона №7198 ", — отметили в банке.

В нем говорится о механизме выплат компенсаций украинцам за уничтоженное жилье. Пока он был принят только в первом чтении.

Среди прочего документ предусматривает создание Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, а заявление о компенсации нужно будет подавать специальной Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества.

На основе этих законопроектов можно представить, как государство видит компенсацию для украинцев, потерявших свое имущество.

Для списания кредитов нужно обращаться в банки с документами, подтверждающими утрату или повреждение имущества. А чтобы получить компенсацию за уничтоженное имущество, нужно будет обращаться в специальную комиссию.

Кто в нее войдет, пока неясно, но эти люди будут оперировать немалыми суммами, которые власти планируют выделить на компенсации.

Когда человек получит компенсацию, то сможет выплатить банку кредит за поврежденное/уничтоженное имущество. Если же человек добился не отсрочки, а списания кредита, компенсацию банкам будет выплачивать государство.

А откуда деньги на все эти компенсации? Даниил Гетманцев отметил в разговоре с LIGA.net, что это пока не определено, но очевидно, что это будут деньги из госбюджета. "Один из вариантов — Фонд ликвидации последствий агрессии".

Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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война с РФ банки кредиты жилье списание кредитов
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