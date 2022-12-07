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Евросоюз стал крупнейшим донором Украины, впервые опередив США

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 12:40
Евросоюз стал крупнейшим донором Украины, впервые опередив США - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз в ноябре впервые опередил Соединенные Штаты Америки по объему помощи Украине (с учетом обещаний), сообщил Кильский институт мировой экономики.

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В течение отчетного периода (4 октября – 20 ноября) общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны ЕС вырос почти до 52 млрд евро. Обязательства, заявленные Штатами, составляют немногим менее 48 млрд евро.

Евросоюз стал крупнейшим донором Украины, впервые опередив США

Евросоюз стал главным донором Украины после того, как пообещал выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Это предложение 6 декабря заблокировала Венгрия, но Еврокомиссия пообещала найти способ обойти вето и начать финансирование, как и планировалось, с января.

"До сих пор поддержка Украины со стороны Евросоюза постоянно отставала от поддержки со стороны Соединенных Штатов. В последние недели это изменилось, и общий объем обязательств ЕС теперь превышает американские. Важно теперь, чтобы правительства ЕС обеспечили фактическую передачу обещанной помощи Украины без многомесячной задержки, как было с предыдущими пакетами", — заявил Кристоф Требеш, глава исследовательской группы Кильского института, занимающейся проектом Ukraine Support Tracker.

Крупнейшим европейским донором после новых обязательств, в том числе взятых в рамках Евросоюза, стала Германия, впервые опередив Великобританию.

Евросоюз стал крупнейшим донором Украины, впервые опередив США

Ukraine Support Tracker отслеживает помощь Украине со стороны 40 стран мира, включая ЕС, других членов Большой семерки, а также Австралии, Южной Кореи, Турции, Норвегии, Новой Зеландии, Швейцарии, Китая, Тайваня и Индии.

Андрій Водяний
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