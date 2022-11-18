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Марченко: Запад должен понять, что миллиарды долларов для Украины – это не акт милосердия

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 12:37
Марченко: Запад должен понять, что миллиарды долларов для Украины – это не акт милосердия - Фото
Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что весь мир должен быть заинтересован в оказании финансовой помощи Украине и ее победе. Об этом он сказал на ежегодной конференции BNP Paribas Global Market Conference 2022 года.

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По словам Марченко, победа Украины будет способствовать решению глобальных проблем, вызванных российским вторжением, таких как замедление глобального развития, рецессия, финансовая нестабильность, энергетический кризис, рекордная инфляция, угроза продовольственной безопасности.

"Единственным практическим решением для разрешения всех этих проблем является ускорение финансовой и военной поддержки Украины. Речь идет о десятках миллиардов долларов, что в разы меньше, чем потери глобальной экономики от продолжительной войны РФ", – заявил Марченко.

"Запад должен понять, что миллиарды долларов для Украины – это не акт милосердия, а необходимость в целях самосохранения каждой из стран", – сказал он.

Министр также призвал усилить санкционное давление на Россию, потому что ее экономика "не пострадала настолько, как заслуживает страна-агрессор".

Андрій Водяний
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