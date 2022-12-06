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Венгрия, как и обещала, заблокировала 18 млрд евро для Украины. ЕС ищет способ обойти вето

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06.12.2022, 14:59
Венгрия, как и обещала, заблокировала 18 млрд евро для Украины. ЕС ищет способ обойти вето - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Венгрии, как и обещало ранее, заблокировало соглашение о пакете помощи Украине на сумму 18 млрд евро, которое должны были рассмотреть во вторник министры финансов ЕС. Теперь Европейская комиссия и другие страны Евросоюза будут вынуждены искать альтернативное решение, чтобы гарантировать Украине получение нужных ей денег в январе, пишет Politico.

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По словам собеседников издания, это может означать запуск механизма, похожего на "усиленное сотрудничество", который позволит избежать вето. Но такое решение потребует от стран ЕС предоставления бюджетных гарантий, в некоторых случаях требующих одобрения парламентов, что может занять некоторое время.

"Мы сохраняем намерение начать выплаты Украине в январе", — сказал Збинек Станжура, министр финансов председательствующей в ЕС Чехии.

Он поручил Совету ЕС работать над "решением, поддержанным 26 странами-членами", которое обошло бы вето Венгрии.

Венгерское вето означает, что и другие вопросы сегодняшней повестки дня – минимальная ставка корпоративного налога, план восстановления Венгрии и связанные с ним гранты на 5,8 млрд евро и решение о замораживании 7,5 млрд евро для Венгрии – также откладываются.

Теперь Чехия должна определиться со следующими шагами – назначить новый саммит министров финансов (возможна дата – 12 декабря) или отложить этот вопрос на более позднюю встречу лидеров ЕС.

  • Решение Венгрии о блокировании денег для Украины было принято через несколько дней после того, как Европейская комиссия предложила не выделять Венгрии финансирование от Евросоюза, пока в стране не будут проведены реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.
  • Кулеба перед этим объяснил, что правительство Виктора Орбана ведет свою игру с ЕС и использует Украину как заложницу.

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Андрій Водяний
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евросоюз Венгрия финансовая помощь
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