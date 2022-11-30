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Еврокомиссия замораживает финансирование Венгрии из-за проблем с верховенством права

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 17:13
Еврокомиссия замораживает финансирование Венгрии из-за проблем с верховенством права - Фото
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Европейская комиссия предложила не выделять Венгрии 7,2 млрд евро финансирования от Евросоюза до тех пор, пока в стране не будут проведены реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.   

Окончательное решение о заморозке средств для Венгрии примет европейский совет 19 декабря. 

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Еврокомиссия выделила 27 ключевых мер, которые должна предпринять Венгрия, чтобы разблокировать финансирование. 

Они касаются шагов по усилению независимости судов, большей прозрачности в системе госзакупок и т.д. 

В случае невыполнения рекомендаций все текущие и будущие платежи Венгрии будут заблокированы, говорится в сообщении. 

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Роман Бриль
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коррупция Венгрия еврокомиссия верховенство права
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