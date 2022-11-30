Еврокомиссия замораживает финансирование Венгрии из-за проблем с верховенством права

Европейская комиссия предложила не выделять Венгрии 7,2 млрд евро финансирования от Евросоюза до тех пор, пока в стране не будут проведены реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Окончательное решение о заморозке средств для Венгрии примет европейский совет 19 декабря.

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Еврокомиссия выделила 27 ключевых мер, которые должна предпринять Венгрия, чтобы разблокировать финансирование.

Они касаются шагов по усилению независимости судов, большей прозрачности в системе госзакупок и т.д.

В случае невыполнения рекомендаций все текущие и будущие платежи Венгрии будут заблокированы, говорится в сообщении.

17 ноября Венгрия договорилась с Ираном о расширении экономического сотрудничества.

19 ноября Венгрия пыталась блокировать пакет помощи Украине на 18 млрд евро от Евросоюза.

24 ноября Венгрия согласилась выделить деньги на финансовою помощь Украине.

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Роман Бриль

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