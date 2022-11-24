Венгрия согласилась выделить деньги на финансовою помощь Украине

Венгрия выделит 187 млн евро на оказание помощи Украине в качестве своего взноса в общий пакет финансовой помощи Евросоюза в 18 млрд евро в 2023 году. Об этом пишет BBC News со ссылкой на опубликованное на правительственном сайте распоряжение кабинета министров, подписанное премьером Виктором Орбаном.

Согласно документу, 187 млн евро будут выделены Венгрией, в соответствии с решением Европейского союза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики.

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Еще в начале ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не будет вносить финансовый вклад в совместный кредит Евросоюза для Украины на 2023 год на сумму 18 млрд евро.

При этом Сийярто уточнил, что Венгрия предпочитает предоставлять финансовую поддержку на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией.

В опубликованном распоряжении также дается указание министру иностранных дел начать от имени Венгрии переговоры с Киевом для разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины.

25 октября Евросоюз согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.

7 ноября Венгрия отказалась давать деньги на европейский кредит Украине в 18 млрд евро.

9 ноября Bloomberg подтвердил, что Венгрия блокирует пакет помощи Украине на 18 млрд евро от Евросоюза.

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Роман Бриль

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