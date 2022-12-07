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Ощадбанк отсудил у России $1,1 млрд за крымские активы – Минюст

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 17:38
Ощадбанк отсудил у России $1,1 млрд за крымские активы – Минюст - Фото
Фото: Ощадбанк / Facebook

Верховный суд Франции принял решение в пользу Украины по делу о взыскании с России компенсации за захват крымских активов Ощадбанка, сообщила в среду заместительница министра юстиции Ирина Мудрая.

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В 2018 году Ощадбанк отсудил у России в Арбитражном трибунале Парижа компенсацию за ущерб, нанесенный банку в результате оккупации Крыма. Тогда речь шла примерно о $1,4 млрд. В марте 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил это решение.

Ощадбанк подал жалобу в суд высшей инстанции, и 7 декабря Верховный суд Франции пересмотрел решение апелляции, оставив в силе решение международного арбитража.

Размер компенсации, по словам Мудрой, сейчас составляет $1,1 млрд плюс проценты – около $100 000 ежедневно.

"Это больше, чем победа для Украины. Это одна из тех историй, которые вдохновляют бороться дальше и доказывают, что справедливость возможна", — написала замминистра в Facebook.

  • У Ощадбанка до марта 2014 года была крупнейшая банковская сеть на полуострове Крым. В августе 2016 года он подал иск против России с требованием возместить причиненные ему потери.
Андрій Водяний
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Ощадбанк
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