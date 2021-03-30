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Минюст РФ заявил об отмене судом Парижа $1,3 млрд требований Ощадбанка за активы в Крыму

30.03.2021, 19:32
Минюст РФ заявил об отмене судом Парижа $1,3 млрд требований Ощадбанка за активы в Крыму - Фото
Фото: depositphotos.com

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску Ощадбанка к России за экспроприацию активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минюста России. 

Ощадбанк подал иск против России ссылаясь на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Сумма искового требования Ощадбанка составляла $1,3 млрд.

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"В принятом решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала", – говорится в сообщении.

В частности, российской стороне удалось доказать, что инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, т.е. еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал Парижа удовлетворил требование Ощадбанка о компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации.

Согласно статье 32 Арбитражного регламента комиссии ООН по праву международной торговли от 1976 года, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления.

Россия не признала решение международного арбитража. В Минюсте РФ заявляли, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России, и пообещали "принимать все необходимые меры", чтобы защитить свои интересы. 

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Роман Брыль
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аппеляционный суд долг россии перед ощадбанком активы в крыму
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