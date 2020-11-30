Ощадбанк: Суд в Украине мешает получить компенсацию от России за потери в Крыму

Государственный Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражного трибунала в деле по иску Ощадбанка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более $1,3 млрд. Об этом пишет пресс-служба банка.

Поводом для этого стало принятие Верховным судом к рассмотрению апелляционной жалобы ЧАО Фортуна на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража.

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"По нашему мнению, это решение Верховного суда не соответствует действующему законодательству из-за несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не участвовали в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение. Фактически речь идет о том, что госбанк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка", – подчеркивают в Ощадбанке.

Ощадбанк заявляет, что в результате неправомерных действий может потерять более 200 млн грн.

"Считаем, что судебную систему Украины используют для нанесения вреда интересам государства и Ощадбанка. Указанные противоправные действия бросают тень на отечественную судебную систему и создают риски для инвестиционного климата в стране", – заявляет Ощабанк.

26 ноября 2018 года Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации за убытки, понесенные вследствие аннексии Крыма.

12 октября подконтрольная Игорю Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое разрешило Ощадбанку получить $1,1 млрд от Международного коммерческого арбитража.

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Наталия Софиенко

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