Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции в деле против России на $1,4 млрд

Ощадбанк сообщил о подаче заявления в Кассационный суд Франции с апелляцией по вынесенному решению Апелляционного суда Парижа в марте 2021 года, которое отменило арбитражное решение 2018 года о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около $1,4 млрд.

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Ущерб, о котором идет речь, нанесен вследствие противоправного завладения инвестициями Ощадбанка в Крыму.

"Ощадбанк уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа. Тем самым возобновит действие арбитражного решения против Российской Федерации, в котором говорится о компенсации Ощадбанку значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законом Российской Федерации", – говорится в сообщении.

"Несмотря на сложное течение и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", – прокомментировал заявление председатель правление Сергей Наумов.

В конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма.

В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал обязал Россию выплатить Ощадбанку $1,3 млрд убытка, причиненных вследствие оккупации Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые начислятся с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Россия решение арбитража не признала в связи с чем Ощадбанк начал начислять ей пени и штрафы. 30 марта Апелляционный суд Парижа отменил решение арбитража. Фемида поддержала позицию России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции для рассмотрения спора.

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Анна Лыса-Кузмич

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