Курс гривни продолжает падать. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 15 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,99/28,01, к закрытию котировки составили 28,095/28,115.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,99, максимальные – 28,105. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,01, максимальные – 28,125.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2745/33,2982, к закрытию котировки составили 33,3206/33,3415.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3735/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3737/0,3741.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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