Курс гривни снизился еще на 17 копеек. Официальный курс валют
11.08.2023, 08:00
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 августа курс гривни по отношению к евро снизился на 17 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
- ПриватБанк и ЕБРР договорились о гарантии на €60 млн под кредитование украинского бизнеса
- Счетная палата и США проведут два аудита американской финансовой помощи Украине
Читайте также
Последние новости
Комментарии