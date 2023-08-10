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Счетная палата и США проведут два аудита американской финансовой помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 15:14
Счетная палата и США проведут два аудита американской финансовой помощи Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Счетная палата вместе с партнерами из США организовала два аудита американской прямой бюджетной поддержки Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующий документ Счетной палаты. 

Для проведения аудита в июле при содействии USAID, Счетной палаты США (GAO) в Кракове было подготовлено 25 аудиторов, указано в документе.  

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Первый аудит касается выплат заработной платы учителям, работникам высших учебных заведений, помощи ВПЛ, поддержки предпринимателей, потерявших доход, и жилищных субсидий домохозяйствам. 

Второй аудит касается выплат заработной платы медицинским работникам. 

В документе отмечается, что результаты аудитов будут иметь важное значение для дальнейшей международной финансовой поддержки Украины. Результаты аудита будут представлены в Конгрессе США.  

По данным Министерства финансов, Украина в 2023 году получила от США $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки.  

С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины поступило $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов. 

  • США дополнительно финансируют Украину в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Цель проекта — частичная компенсация расходов государственного бюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны. Пятый пакет финансирования в рамках проекта в $1,25 млрд Украина получила в конце июля.  
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Роман Брыль
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