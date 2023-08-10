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Рахункова палата та США проведуть два аудити американської фінансової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 15:14
Рахункова палата та США проведуть два аудити американської фінансової допомоги Україні - Фото
Фото: depositphotos.com

Рахункова палата разом із партнерами зі США організувала два аудити американської прямої бюджетної підтримки України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на відповідний документ Рахункової палати.

Для проведення аудиту в липні за сприяння USAID, Рахункової палати США (GAO) у Кракові було підготовлено 25 аудиторів, зазначено у документі.

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Перший аудит стосується виплат заробітної плати вчителям, працівникам вищих навчальних закладів, допомоги ВПО, підтримки підприємців, які втратили дохід, та житлових субсидій домогосподарствам.

Другий аудит стосується виплат заробітної плати медичним працівникам.

У документі наголошується, що результати аудитів матимуть важливе значення для подальшої міжнародної фінансової підтримки України. Результати аудиту будуть представлені у Конгресі США.

За даними Міністерства фінансів, Україна у 2023 році отримала від США $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки.

З початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло $20,4 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.

  • США додатково фінансують Україну в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Мета проєкту – часткова компенсація видатків державного бюджету, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони. П'ятий пакет фінансування в межах проєкту у $1,25 млрд Україна отримала наприкінці липня.
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Роман Бриль
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