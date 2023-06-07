Курс гривни снова растет. Курс валют НБУ
07.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 июня курс гривни по отношению к евро поднялся на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
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