UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина договорилась с Францией о приостановке выплат по государственному долгу

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 16:20
Украина договорилась с Францией о приостановке выплат по государственному долгу - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Украина приостанавливает выплаты Франции по государственному долгу. Соответствующее соглашений подписали министр финансов Сергей Марченко и посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба Минфина. 

Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать пострадавшую от войны экономику, объяснил министр. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном 

Еще в сентябре прошлого года министр финансов Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.  

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. 

Как ранее сообщал Минфин, государственный и гарантированный государством долг вырос на 3,7% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,54 трлн грн, или $124,3 млрд в валютном эквиваленте.  

По итогам 2022 года, отношение госдолга к ВВП составило 78,4%. По базовому прогнозу МВФ в среднесрочной перспективе это соотношение должно стабилизироваться на уровне 100%, в долгосрочной перспективе – снизиться до менее 80%.  

Для облегчения погашения и обслуживания такого уровня государственного долга предусмотрены несколько раундов его реструктуризации.  

В частности, перед Парижским клубом ожидается реструктуризация долга еще на три года, до конца 2026 года.  

Перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, варранты) переговоры о продолжении добровольной реструктуризации при поддержке МВФ запланированы на начало следующего года.  

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 
Роман Брыль
франциягосдолгМинфинреструктуризация долгаЭтьен де ПонсенПарижский клуб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 