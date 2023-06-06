Украина договорилась с Францией о приостановке выплат по государственному долгу
Украина приостанавливает выплаты Франции по государственному долгу. Соответствующее соглашений подписали министр финансов Сергей Марченко и посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба Минфина.
Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать пострадавшую от войны экономику, объяснил министр.
Еще в сентябре прошлого года министр финансов Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.
Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
Как ранее сообщал Минфин, государственный и гарантированный государством долг вырос на 3,7% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,54 трлн грн, или $124,3 млрд в валютном эквиваленте.
По итогам 2022 года, отношение госдолга к ВВП составило 78,4%. По базовому прогнозу МВФ в среднесрочной перспективе это соотношение должно стабилизироваться на уровне 100%, в долгосрочной перспективе – снизиться до менее 80%.
Для облегчения погашения и обслуживания такого уровня государственного долга предусмотрены несколько раундов его реструктуризации.
В частности, перед Парижским клубом ожидается реструктуризация долга еще на три года, до конца 2026 года.
Перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, варранты) переговоры о продолжении добровольной реструктуризации при поддержке МВФ запланированы на начало следующего года.
- За январь 2023 года госдолг Украины вырос на $5,06 млрд, за февраль сократился на почти на $1,5 млрд грн.
- 28 мая в США достигли соглашения по поводу предела госдолга. О чем договорились Маккарти и Байден. 3 июня Байден подписал закон о приостановке лимита госдолга: дефолта не будет.
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