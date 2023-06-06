Украина договорилась с Францией о приостановке выплат по государственному долгу

Украина приостанавливает выплаты Франции по государственному долгу. Соответствующее соглашений подписали министр финансов Сергей Марченко и посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба Минфина.

Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать пострадавшую от войны экономику, объяснил министр.

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Еще в сентябре прошлого года министр финансов Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Как ранее сообщал Минфин, государственный и гарантированный государством долг вырос на 3,7% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,54 трлн грн, или $124,3 млрд в валютном эквиваленте.

По итогам 2022 года, отношение госдолга к ВВП составило 78,4%. По базовому прогнозу МВФ в среднесрочной перспективе это соотношение должно стабилизироваться на уровне 100%, в долгосрочной перспективе – снизиться до менее 80%.

Для облегчения погашения и обслуживания такого уровня государственного долга предусмотрены несколько раундов его реструктуризации.

В частности, перед Парижским клубом ожидается реструктуризация долга еще на три года, до конца 2026 года.

Перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, варранты) переговоры о продолжении добровольной реструктуризации при поддержке МВФ запланированы на начало следующего года.

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