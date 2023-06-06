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Україна домовилася з Францією про призупинення виплат за державним боргом

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 16:20
Україна домовилася з Францією про призупинення виплат за державним боргом - Фото
Фото: пресслужба Мінфіну

Україна призупиняє виплати Франції за державним боргом. Відповідну угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, що постраждала від війни, пояснив міністр.

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Ще у вересні минулого року міністр фінансів Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Як раніше повідомляв Мінфін, державний та гарантований державою борг зріс на 3,7% у квітні порівняно з попереднім місяцем і становив 4,54 трлн грн, або $124,3 млрд у валютному еквіваленті.

За підсумками 2022 року співвідношення держборгу до ВВП становило 78,4%. За базовим прогнозом МВФ у середньостроковій перспективі це співвідношення має стабілізуватися на рівні 100%, у довгостроковій перспективі – знизитись до менш ніж 80%.

Для полегшення погашення та обслуговування такого рівня державного боргу передбачено кілька раундів його реструктуризації.

Зокрема, перед Паризьким клубом очікується реструктуризація боргу ще на три роки, до кінця 2026 року.

Перед комерційними кредиторами (єврооблігації, варранти) переговори щодо продовження добровільної реструктуризації за підтримки МВФ заплановано на початок наступного року.

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Роман Бриль
ФранціяЕтьєн де ПонсенМінфіндержборгреструктуризація боргупаризький клуб
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