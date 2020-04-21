Курс гривни в банках растет

Во вторник, 21 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,73 коп и составляет 26,9627 грн. Курс продажи упал на 2,20 коп – до 27,3863 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,50 коп и составляет 28,9090 грн. Средний курс продажи упал на 7,13 коп до 29,7127 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,0 грн, максимальный - 29,25 грн. Для продажи минимальный курс – 29,47 грн, максимальный - 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,5 коп и составляет 3,076 грн. Средний курс продажи упал на 2,7 коп и составляет 3,695 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,45 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 3,9 грн.