Курс наличного доллара заметно вырос

В среду, 15 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11,83 коп до 26,1640 грн. Курс продажи вырос на 14,87 коп – до 26,5103 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,00 коп и составляет 29,2360 грн, средний курс продажи вырос на 9,70 коп до 29,7797. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 3,653 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 4,100 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)