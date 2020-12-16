Курсы доллара и евро еще значимо снизились. Курс НБУ
16.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: wirestock/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 11 копеек, а по отношению к евро – на 20.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии