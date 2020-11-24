При локдауне ПриватБанк "обнулил" или снизил кредитный лимит каждому десятому клиенту

В период жесткого карантина в Украине государственный ПриватБанк практически закрыл кредитные лимиты 11% своих клиентов. Об этом в интервью Минфину рассказал руководитель розницы ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.

"Тех, кому ПриватБанк в локдаун практически обнулил кредитный лимит – около 11%. Это были, в основном, клиенты, которые не использовали свой кредитный лимит", – отметил банкир.

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Он добавил, что чаще всего речь шла о снижении кредитного лимита, чем о его отмене.

По словам Мусиенко, банк был вынужден пойти на этот шаг, так как в противном случае начался бы рост проблемной задолженности в банке, в результате чего пострадали бы и платежеспособные заемщики.

"Получили бы рост NPL. В результате банк был бы вынужден отказывать в кредитовании и платежеспособным клиентам с нормальным уровнем доходов", – отметил банкир.

В марте клиенты ПриватБанка жаловались на то, что банк без предупреждения обнуляет кредитные лимиты по картам. Тогда в пресс-службе банка заявили, что банк режет лимиты в интересах самих клиентов, потому что не хочет, чтобы заемщики залезали в долги, которые не смогут погасить.

В начале года объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы упал ниже уровня 50%. По данным НБУ, в сентябре 2020 года доля NPL в банковской системе составляла 45,62%. На 1 октября общий объем выданных кредитов сократился на 20,1 млрд грн с 1,139 трлн грн (на 1 сентября) до 1,119 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 510,8 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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