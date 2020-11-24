UA

При локдауне ПриватБанк "обнулил" или снизил кредитный лимит каждому десятому клиенту

24.11.2020, 13:12
При локдауне ПриватБанк
Фото: depositphotos.com

В период жесткого карантина в Украине государственный ПриватБанк практически закрыл кредитные лимиты 11% своих клиентов. Об этом в интервью Минфину рассказал руководитель розницы ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.

"Тех, кому ПриватБанк в локдаун практически обнулил кредитный лимит – около 11%. Это были, в основном, клиенты, которые не использовали свой кредитный лимит", – отметил банкир.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Он добавил, что чаще всего речь шла о снижении кредитного лимита, чем о его отмене.

По словам Мусиенко, банк был вынужден пойти на этот шаг, так как в противном случае начался бы рост проблемной задолженности в банке, в результате чего пострадали бы и платежеспособные заемщики.

"Получили бы рост NPL. В результате банк был бы вынужден отказывать в кредитовании и платежеспособным клиентам с нормальным уровнем доходов", – отметил банкир.

  • В марте клиенты ПриватБанка жаловались на то, что банк без предупреждения обнуляет кредитные лимиты по картам. Тогда в пресс-службе банка заявили, что банк режет лимиты в интересах самих клиентов, потому что не хочет, чтобы заемщики залезали в долги, которые не смогут погасить.
  • В начале года объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы упал ниже уровня 50%. По данным НБУ, в сентябре 2020 года доля NPL в банковской системе составляла 45,62%. На 1 октября общий объем выданных кредитов сократился на 20,1 млрд грн с 1,139 трлн грн (на 1 сентября) до 1,119 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 510,8 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
кредиты ПриватБанк кредитный лимит

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 