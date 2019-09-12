Межбанк снова закрылся падением доллара

В четверг, 12 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,93/24,97, к закрытию котировки составили 24,755/24,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,75, максимальные – 24,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,77, максимальные – 24,97.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,4579/27,4994, к закрытию котировки составили 27,3196/27,3447.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3813/0,3822, к закрытию котировки составили 0,3803/0,3808.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"