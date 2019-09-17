Межбанк вновь закрылся ростом гривни

Во вторник, 17 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,76/24,80, к закрытию котировки составили 24,74/24,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,74, максимальные – 24,775. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,76, максимальные – 24,80.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2260/27,2700, к закрытию котировки составили 27,2956/27,3152.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3863/0,3872, к закрытию котировки составили 0,3843/0,3848.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"