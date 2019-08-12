Межбанк закрылся падением доллара

В понедельник, 12 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,23/25,27, к закрытию котировки составили 25,19/25,22.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,14, максимальные – 25,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,16, максимальные – 25,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,2576/28,2998, к закрытию котировки составили 28,2606/28,2892.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3864/0,3872, к закрытию котировки составили 0,3836/0,3843.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"