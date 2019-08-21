Межбанк закрылся падением доллара и евро

В среду, 21 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,25/25,29, к закрытию котировки составили 25,12/25,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,12, максимальные – 25,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,15, максимальные – 25,29.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,0073/28,0415, к закрытию котировки составили 27,8806/27,9114.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3803/0,3812, к закрытию котировки составили 0,3813/0,3822.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"