Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 19 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,50/24,52, к закрытию котировки составили 24,475/24,495.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,475, максимальные – 24,525. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,495, максимальные – 24,54.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4649/26,4840, к закрытию котировки составили 26,4011/26,4227.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3850/0,3854, к закрытию котировки составили 0,3842/0,3847.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"