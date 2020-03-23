Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 23 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,00/28,095, к закрытию котировки составили 27,58/27,65.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,58, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,65, максимальные – 28,18.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9000/30,0447, к закрытию котировки составили 29,7753/29,8481.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3450/0,3470, к закрытию котировки составили 0,3456/0,3467.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"