Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 28 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,96/26,99, к закрытию котировки составили 26,90/26,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные – 26,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,91, максимальные – 26,99.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7126/29,7402, к закрытию котировки составили 29,6922/29,7253.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3794/0,3802, к закрытию котировки составили 0,3800/0,3806.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"