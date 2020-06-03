Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 3 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,76/26,79, к закрытию котировки составили 26,72/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,72, максимальные – 26,775. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные – 26,795.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9899/30,0235, к закрытию котировки составили 29,9718/29,9942.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3901/0,3909, к закрытию котировки составили 0,3890/0,3895.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"