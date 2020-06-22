Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 22 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,69/26,72, к закрытию котировки составили 26,67/26,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,665, максимальные – 26,69. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,685, максимальные – 26,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8767/29,9103, к закрытию котировки составили 29,9877/30,0102.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3833/0,3843, к закрытию котировки составили 0,3852/0,3857.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"