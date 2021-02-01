Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 1 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,12/28,14, к закрытию котировки составили 28,01/28,035.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,01, максимальные – 28,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,035, максимальные – 28,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1011/34,1225, к закрытию котировки составили 33,8612/33,8915.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3727, к закрытию котировки составили 0,3681/0,3686.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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