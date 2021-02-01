Межбанк закрылся падением курса доллара
01.02.2021, 17:13
Иллюстративное фото: pixabay.com
В понедельник, 1 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,12/28,14, к закрытию котировки составили 28,01/28,035.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,01, максимальные – 28,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,035, максимальные – 28,14.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,1011/34,1225, к закрытию котировки составили 33,8612/33,8915.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3727, к закрытию котировки составили 0,3681/0,3686.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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