Межбанк закрылся падением курса гривни
23.10.2020, 17:29
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 23 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,285/28,30, к закрытию котировки составили 28,31/28,325.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,27, максимальные – 28,31. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,285, максимальные – 28,325.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,3734/33,3855, к закрытию котировки составили 33,5133/33,5283.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3682/0,3687, к закрытию котировки составили 0,3706/0,3709.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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