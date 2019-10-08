Межбанк закрылся ростом гривни

Во вторник, 8 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,77/24,81, к закрытию котировки составили 24,73/24,765.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,66, максимальные – 24,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,69, максимальные – 24,81.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2024/27,2438, к закрытию котировки составили 27,1362/27,1746.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3820/0,3828, к закрытию котировки составили 0,3785/0,3794.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"