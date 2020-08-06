Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 6 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,63/27,66, к закрытию котировки составили 27,67/27,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,63, максимальные – 27,705. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,66, максимальные – 27,725.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8078/32,8434, к закрытию котировки составили 32,8193/32,8320.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3785/0,3796, к закрытию котировки составили 0,3772/0,3779.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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