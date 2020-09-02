Межбанк закрылся ростом курса доллара
02.09.2020, 17:28
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В среду, 2 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,575/27,595, к закрытию котировки составили 27,645/27,675.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,575, максимальные – 27,665. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,595, максимальные – 27,69.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,8170/32,8380, к закрытию котировки составили 32,7067/32,7422.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3737/0,3741, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3675.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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