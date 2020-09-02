Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 2 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,575/27,595, к закрытию котировки составили 27,645/27,675.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,575, максимальные – 27,665. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,595, максимальные – 27,69.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8170/32,8380, к закрытию котировки составили 32,7067/32,7422.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3737/0,3741, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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