Межбанк закрылся ростом курса доллара

В понедельник, 26 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,31/28,33, к закрытию котировки составили 28,34/28,355.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,31, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,33, максимальные – 28,355.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4878/33,5115, к закрытию котировки составили 33,4752/33,4929.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3702/0,3705, к закрытию котировки составили 0,3721/0,3724.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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