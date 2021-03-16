Межбанк закрылся ростом курса доллара
16.03.2021, 17:12
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Во вторник, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,60/27,615, к закрытию котировки составили 27,74/27,76.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,615, максимальные – 27,76.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,8881/32,9060, к закрытию котировки составили 33,0327/33,0566.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3782/0,3786, к закрытию котировки составили 0,3814/0,3818.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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