Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,60/27,615, к закрытию котировки составили 27,74/27,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,615, максимальные – 27,76.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8881/32,9060, к закрытию котировки составили 33,0327/33,0566.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3782/0,3786, к закрытию котировки составили 0,3814/0,3818.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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