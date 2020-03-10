Межбанк закрылся ростом курсов доллара и евро

Во вторник, 10 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,25/25,295 к закрытию котировки составили 25,375/25,41.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,25, максимальные – 25,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,295, максимальные – 25,41.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,7446/28,7907, к закрытию котировки составили 28,8463/28,8860.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3506/0,3514, к закрытию котировки составили 0,3526/0,3533.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"