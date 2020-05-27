Межбанк закрылся снижением курса гривни

В среду, 27 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,94/26,97, к закрытию котировки составили 26,95/26,975.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,94, максимальные – 27,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,97, максимальные – 27,03.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5181/29,5510, к закрытию котировки составили 29,6099/29,6374.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3786/0,3793, к закрытию котировки составили 0,3777/0,3782.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"