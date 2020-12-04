Межбанк закрылся падением курса гривни
04.12.2020, 17:12
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 4 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,24/28,26, к закрытию котировки составили 28,245/28,265.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,26, максимальные – 28,315.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,3116/34,3359, к закрытию котировки составили 34,3346/34,3589.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3802/0,3806, к закрытию котировки составили 0,3824/0,3828.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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