Международные резервы Украины превысили $32 млрд. Это рекорд с 2011 года
04.04.2023, 09:52
Фото: НБУ
После того как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда, ее международные резервы впервые с 2011 года превысили $32 млрд. Об этом сообщила первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
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"С учетом этих средств объем полученной помощи от наших партнеров с начала года достиг $13,6 млрд, а международные резервы Национального банка Украины превысили $32 млрд", – сказала она в эфире единого телемарафона в понедельник.
В последний раз на столь высоком уровне резервы НБУ находились в конце 2011 года.
Исторический рекорд международных резервов – $38,35 млрд в мае 2011 года.
Рожкова добавила, что в ближайшие четыре года Украина может рассчитывать на $115 млрд международной финансовой помощи.
- В декабре 2022 года международные резервы Украины превысили довоенный уровень.
- По состоянию на 1 марта резервы составили $28,86 млрд.
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