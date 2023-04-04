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Международные резервы Украины превысили $32 млрд. Это рекорд с 2011 года

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 09:52
Международные резервы Украины превысили $32 млрд. Это рекорд с 2011 года - Фото
Фото: НБУ

После того как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда, ее международные резервы впервые с 2011 года превысили $32 млрд. Об этом сообщила первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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"С учетом этих средств объем полученной помощи от наших партнеров с начала года достиг $13,6 млрд, а международные резервы Национального банка Украины превысили $32 млрд", – сказала она в эфире единого телемарафона в понедельник.

В последний раз на столь высоком уровне резервы НБУ находились в конце 2011 года.

Исторический рекорд международных резервов – $38,35 млрд в мае 2011 года.

Рожкова добавила, что в ближайшие четыре года Украина может рассчитывать на $115 млрд международной финансовой помощи.

Андрій Водяний
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МВФ НБУ международные резервы финансовая помощь
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