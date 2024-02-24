Международные банки требуют утвердить правовые нормы перед конфискацией активов РФ

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Ряд международных банков потребовал от правительства Великобритании разработать правовые нормы, прежде чем изымать заблокированные российские финансовые активы и применить их для помощи в восстановлении Украины. Об этом пишет Bloomberg.

"Банки призывают Великобританию ужесточить законы об аресте российских активов", — отмечается в материале.

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Согласно информации агентства, кредитные организации призвали сформировать так называемую форму правового механизма для защиты от действий, которые потенциально может предпринять Россия.

Помимо того, форма правовой защиты необходима для того, чтобы процесс конфискации проходил в рамках международного права и на легальных основаниях.

"В противном случае изъятие грозит возможными потрясениями для мировой финансовой системы", — пишут журналисты.

Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что резонансные конфискации активов могут нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы верховенства права.

Приоритетом для банков является определенная форма правовой защиты или возмещения любых будущих исков России против отдельных финансовых учреждений, вовлеченных в конфискацию активов, говорят источники, знакомые с этим вопросом.