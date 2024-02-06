Международные резервы Украины без денег США и Евросоюза сократились на $2 млрд

Фото: НБУ

Международные резервы Украины в январе сократились на 4,9% – с $40,51 млрд до $38,52 млрд по состоянию на 1 февраля 2024 года. Такое сильное сокращение связано с уменьшением поступлений от международных партнеров, пояснил Национальный банк Украины.

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На валютные счета правительства в январе поступило только $898,9 млн:

→ $512,1 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

→ $386,8 млн – заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

В то же время $441,6 млн Украина потратила на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте.

Уменьшение резервов произошло несмотря на то, что в январе чистая продажа валюты Национальным банком сократилась сразу на 29% по сравнению с декабрем – с $3,55 млрд до $2,53 млрд. Он продал на валютном рынке $2,55 млрд, а выкупил $16 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $86,3 млн.

Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.

В июле 2023 года международные резервы Украины установили исторический рекорд – $41,72 млрд.

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