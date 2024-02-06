Міжнародні резерви України без грошей США і Євросоюзу скоротились на $2 млрд

Фото: НБУ

Міжнародні резерви України в січні скоротилися на 4,9% – з $40,51 млрд до $38,52 млрд станом на 1 лютого 2024 року. Таке сильне скорочення пов'язане зі зменшенням надходжень від міжнародних партнерів, пояснив Національний банк України.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

На валютні рахунки уряду у січні надійшло тільки $898,9 млн:

→ $512,1 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

→ $386,8 млн – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

Водночас $441,6 млн Україна витратила на обслуговування й погашення державного боргу в іноземній валюті.

Зменшення резервів відбулося попри те, що у січні чистий продаж валюти Національним банком скоротився одразу на 29% порівняно з груднем – з $3,55 млрд до $2,53 млрд. Він продав на валютному ринку $2,55 млрд, а викупив $16 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на $86,3 млн.

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

У липні 2023 року міжнародні резерви України встановили історичний рекорд – $41,72 млрд.

Читайте також: Дефіцит держбюджету різко скоротився у січні. На паузі деякі планові видатки